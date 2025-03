Shock: Uomo Finisce nel Compattatore dei Rifiuti, Dormiva in un Cassonetto

Un giovane trentenne, cercando riparo dal freddo notturno, si è addormentato in un cassonetto dei rifiuti in via Teramo a Pescara. Nelle prime ore del mattino, durante il consueto servizio di raccolta, gli operatori di Ambiente Spa hanno svuotato il contenuto del cassonetto nel compattatore del loro mezzo. Fortunatamente, il conducente ha notato dei movimenti sospetti tra i rifiuti e ha immediatamente interrotto il funzionamento del macchinario, evitando una possibile tragedia.

Il caposervizio, giunto sul posto, ha iniziato a rimuovere manualmente i sacchi di spazzatura, scoprendo la mano dell'uomo sommerso. Una volta liberato, il giovane ha tentato di allontanarsi saltando dal camion, ma è caduto da un'altezza di circa tre metri, riportando ferite che hanno reso necessario il trasporto all'ospedale locale. Le sue condizioni, sebbene serie, non destano preoccupazioni.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha elogiato la prontezza e il coraggio degli operatori, definendoli "eroi" per aver salvato una vita umana con tempestività e professionalità.

Episodi simili si sono verificati in altre città italiane. A Verona, ad esempio, un senzatetto che dormiva in un cassonetto è stato salvato in extremis da un operatore ecologico che ha bloccato la pala compattatrice appena in tempo. Questi incidenti evidenziano la necessità di affrontare con urgenza il problema delle persone senza fissa dimora che, per sfuggire alle intemperie, trovano rifugio in luoghi pericolosi come i cassonetti dei rifiuti.​