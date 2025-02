Shock all'Aquila: frase omofoba trovata sui muri dell'università

Un episodio inquietante ha scosso la comunità accademica dell'Università degli Studi dell'Aquila: una frase omofoba è stata scoperta sui muri del Dipartimento di Scienze Umane. La scritta, che recita "Gay nei forni", è stata denunciata da Giuliana Ciccarella, responsabile dell'Unione Giovani di Sinistra Abruzzo, che ha espresso profonda indignazione per l'accaduto.

Il Rettore Edoardo Alesse ha condannato fermamente l'atto, sottolineando che "la scritta omofoba imbratta non solo le pareti del nostro ateneo, ma soprattutto la memoria delle persone omosessuali che subirono la persecuzione nazista nei campi di concentramento". Ha inoltre evidenziato che episodi simili non si erano mai verificati nell'ateneo, definendo l'atto "inqualificabile" e "reso ancora più odioso dal fatto che si sia verificato così a breve distanza dalla Giornata della Memoria".

La Referente di Ateneo per l'uguaglianza e le pari opportunità, Francesca Caroccia, e la presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG), Silvia Nanni, hanno anch'esse espresso condanna, definendo l'episodio "grave" e "che offende l'intera comunità accademica". Hanno sottolineato che si tratta di un atto che "viola i principi fondativi del nostro Ateneo e nega quel principio di non discriminazione a cui con convinzione aderiamo".

L'Unione degli Universitari ha preso provvedimenti immediati, contattando i tecnici di Biblos per rimuovere la scritta. Tuttavia, hanno dichiarato: "Non ci fermiamo qui, perché l'ateneo non può essere luogo di discriminazione".

Le forze dell'ordine sono intervenute per effettuare i rilievi del caso, avviando un'indagine per identificare i responsabili di questo atto di intolleranza. L'Università ha sporto denuncia contro ignoti, chiedendo che si faccia tutto il possibile per accertare le responsabilità.

Questo episodio sottolinea l'importanza di promuovere una cultura di inclusione e rispetto all'interno delle istituzioni educative, affinché tali atti di discriminazione non abbiano spazio in ambienti che dovrebbero essere luoghi di crescita e apprendimento per tutti.