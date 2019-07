Si ribalta il fuoristrada, morta schiacciata tra le lamiere una giovane aquilana

Un grave incidente nella notte è costato la vita a Cecilia Marottoli, una giovane 23 enne residente a L'Aquila.

La ragazza viaggiava su un fuoristrada insieme ad un ragazzo, su una zona impervia tra Cascina ed Antrodoco, quando per cause da accertare il mezzo si è ribaltato schiacciando il corpo della giovane.

Sul posto dopo l'allarme lanciato del ragazzo che l'accompagnava si sono portati gli uomini del Cnsas che hanno estratto la ragazza e il medico ha tentato di rianimarla per oltre un'ora ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.

Il ragazzo che era con lei originario di Antrodoco, è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è rimasto ferito lievemente ma è stato portato in ambulanza all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.