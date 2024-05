Sicurezza Stradale: 900mila Euro per Barriere, Guardrail e Scuole. Nasce Tavolo Tecnico di Confronto

"Oltre 900mila euro per la sicurezza stradale, una cifra importante che a breve ci permetterà di avviare interventi per una maggiore vivibilità di numerose aree della città valorizzando le frazioni". Questo l'annuncio di Laura Cucchiarella, assessore al Comune dell'Aquila con deleghe alla Sicurezza stradale, Polizia Locale, Vivibilità e valorizzazione delle frazioni.

"Con questi fondi, assegnati in sede di Bilancio, non solo riusciremo a sostituire diverse barriere e guardrail, ma potremo mettere ancora più in sicurezza le aree esterne degli edifici scolastici con nuovi attraversamenti pedonali dotati di illuminazione. Abbiamo già avviato un progetto pilota su via Farroni, all'incrocio con via Salaria Antica Est, nelle vicinanze dell'Istituto Mazzini. Con queste risorse, potremo estendere queste opere anche agli altri plessi scolastici", spiega Cucchiarella.

Inoltre, anticipa l'assessore: "Per volontà del Consiglio comunale, che ha approvato un apposito ordine del giorno, nascerà un tavolo tecnico di confronto sul tema della Sicurezza stradale. Sarà composto dal settore della Polizia municipale, da quello delle Opere pubbliche, e da due consiglieri di maggioranza e due di opposizione, per garantire pluralità e dare voce a tutti".