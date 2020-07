Sicurezza Stradale, intensificati controlli con autovelox della Polizia stradale

Intensificati i servizi di Polizia Stradale sulle strade che adducono a zone di montagna al fine di reprimere gli eccessi di velocità, causa della maggior parte dei sinistri stradali. L’incremento degli incidenti causati da investimento di animali aveva poi indirizzato l’attenzione operativa nei confronti dei conducenti di mezzi a due ruote, la cui sconsiderata condotta di guida aveva destato la preoccupazione sia degli abitanti che delle Amministrazioni Locali.

A tal riguardo nella giornata di Domenica 12 luglio 2020, la Sezione di Polizia Stradale di L’Aquila, ha svolto dei mirati servizi di contrasto alle eccessive velocità dei raiders domenicali provenienti non solo dalla Provincia aquilana , ma anche dalle Province e Regioni limitrofe.

I servizi sono stati svolti nei pressi dei centri di Barrea, Villetta Barrea, Pescasseroli nonché sulla SP 17 proveniente da Ortona dei Marsi presso la confluenza con la SS 83 Marsicana, fenomeno quello dei motociclisti, particolarmente sentito dalla cittadinanza del Parco Nazionale. I servizi sono stati affrontati anche con pattuglie motomontate e con strumentazione telelaser.

Sulla SS 80 capannelle, il contrasto volto alla riduzione della velocità e alla incidentalità è stato svolto con servizio autovelox.

Sono state elevate 24 sanzioni per il superamento del limite di velocità e altre 15 per altre violazioni del Codice della Strada.

Sono stati decurtati 60 punti e con oltre 15.000 euro totali di sanzioni pecuniarie.

Al termine dei servizi, gli abitanti della zona sono rimasti compiaciuti per l’attività condotta al contrasto della velocità ed incidentalità. In particolare nella giornata di domenica, il successo riscosso dalla Polizia Stradale è stato omaggiato dai personali complimenti di una bambina in località Pescina la quale era particolarmente affascinata dalle moto della Polizia Stradale, rimanendo letteralmente estasiata con “servizio fotografico improvvisato” dalla stessa.