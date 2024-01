Sicurezza prima di tutto: il Centro Turistico del Gran Sasso rassicura sull'efficienza della Funivia

Il presidente del Centro Turistico del Gran Sasso (Ctgs), l'ingegnere Dino Pignatelli, ha dichiarato con fiducia che l'infrastruttura della Funivia del Gran Sasso è sicura e pronta a riprendere l'attività. La funivia è stata fermata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a seguito di un esposto di un cittadino che sollevava dubbi sulla sicurezza di una delle quattro funi.

Durante un incontro costruttivo con i tecnici, Pignatelli ha presentato tutta la documentazione relativa alla sicurezza e si è dichiarato fiducioso riguardo alla riapertura della funivia. Il presidente del Ctgs, che è anche un tecnico esperto nel settore dell'impiantistica invernale a livello nazionale, ha sottolineato che le prescrizioni previste saranno conformi alle raccomandazioni già attuate da anni.

Pignatelli ha dissipato alcune preoccupazioni, affermando che il numero di passeggeri trasportabili sarà tra i 70-80 turisti per vettura, come già pratica consolidata, e non la metà come erroneamente diffuso. Ha inoltre chiarito che la velocità raccomandata di 7-8 metri al secondo è la normale velocità di esercizio.

Il presidente ha evidenziato che il recente spostamento ridotto della fune 1 non influisce sulla sicurezza, anzi, è previsto dalla normativa vigente. Concludendo, Pignatelli ha dichiarato di attendere con fiducia il responso scritto da parte dei tecnici e del Ministero, confermando la sicurezza dell'infrastruttura e la volontà di iniziare la stagione sciistica nel rispetto delle norme e delle prescrizioni di sicurezza.