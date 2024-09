Smantellata vasta rete di spaccio di cocaina tra Ascoli e Teramo

Operazione anti-droga con 4 arresti e 9 indagati, sequestrati cocaina e oltre 10mila euro in contanti.

Un'importante operazione contro lo spaccio di cocaina ha portato all'arresto di quattro persone e ha coinvolto altri nove indagati, accusati di aver effettuato oltre 500 cessioni di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno e ha permesso di smantellare una rete ben organizzata che operava tra le province di Ascoli e Teramo, estendendosi fino alla costa adriatica.

Nelle prime ore di ieri mattina, circa 30 carabinieri, affiancati da unità cinofile antidroga provenienti da Pesaro e dal comando della Polizia locale di Ascoli Piceno, hanno eseguito quattro misure cautelari. Durante l'operazione sono state effettuate anche perquisizioni domiciliari nei comuni di Ascoli Piceno, Monsampolo del Tronto, Spinetoli, Sant'Omero e Colonnella, che hanno portato al sequestro di 50 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, bilancini di precisione, materiali per il confezionamento e 5.500 euro in contanti. Complessivamente, durante le varie fasi delle indagini, sono stati sequestrati circa 300 grammi di cocaina e oltre 10mila euro.

Le indagini sono iniziate nell'ottobre 2023, dopo il sequestro di un significativo quantitativo di cocaina trovato nelle mani di due sospettati residenti nella provincia di Teramo. Gli investigatori hanno scoperto che i due indagati utilizzavano nascondigli situati in aree rurali tra Ascoli e Teramo per occultare la droga. Questo ha permesso di far luce su una fitta rete di contatti e transazioni che coinvolgevano diverse figure nella cessione di stupefacenti.

Le informazioni raccolte nel corso delle indagini hanno rivelato che la rete di spaccio aveva un giro d'affari di oltre 30mila euro. Gli investigatori sono riusciti a documentare numerosi scambi di cocaina, che nel complesso hanno superato le 500 cessioni.

A seguito della complessa indagine, il Giudice per le indagini preliminari (Gip) di Teramo ha emesso un provvedimento di custodia cautelare nei confronti di quattro dei nove indagati. Questi ultimi dovranno rispondere delle accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in un'inchiesta che ha messo in evidenza l'ampiezza e la pericolosità del traffico di droga nella zona.

L'operazione, condotta con il supporto di diversi reparti specializzati, rappresenta un duro colpo per il traffico di droga locale, riducendo significativamente la presenza di cocaina nel mercato clandestino delle due province.