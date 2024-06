Spacca i Distributori Automatici per Rubare 50€ in Monetine

La polizia ha arrestato stanotte un 36enne noto per i suoi precedenti criminali, colto in flagrante durante un furto aggravato all’interno di un’azienda pubblica nel centro della città. Dopo aver forzato una porta secondaria, l'uomo è stato sorpreso mentre cercava di lasciare l’edificio con circa 50 euro in monete rubate dai distributori automatici presenti negli uffici.

Nonostante abbia tentato di fuggire, è stato prontamente bloccato dalla squadra volante della polizia. Oggi, dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto la sua custodia in carcere.