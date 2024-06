Spacciatori in Stazione, Arrestati

POLIZIA DI STATO DI L’AQUILA: ARRESTATO RESPONSABILE DEI REATI DI “DETENZIONE E SPACCIO DI SOSTENZA STUPEFACENTE”

I personale della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, nel corso di normale servizio di “controllo del territorio”, transitando in Piazza Matteotti, nei pressi della stazione ferroviaria, notava due giovani che si scambiavano qualcosa tra loro; uno dei due individui era uno straniero di origini nordafricane già conosciuto dagli Operatori, in quanto con pregiudizi di Polizia a suo carico ed attualmente sottoposto alla misura cautelare della Presentazione alla P.G.

Pertanto i poliziotti decidevano di intervenire ed accertavano che i due si erano appena scambiati una banconota ed un involucro contenente della sostanza stupefacente del tipo “Hashish”.

L’acquirente, cittadino Italiano, messo davanti alle proprie responsabilità, confermava di essere un assuntore di sostanza stupefacente del tipo “Hashish” e che è solito recarsi nei pressi della stazione ferroviaria dove prende contatti con lo stesso straniero dal quale acquista la sostanza di cui necessita.

Per i fatti sopraesposti veniva informata ed inviata segnalazione nei confronti dello straniero alla Autorità Giudiziaria, mentre il ragazzo italiano è stato segnalato, quale assuntore, alla Prefettura di L’Aquila.