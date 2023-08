Spacciava ai Domiciliari, Arrestato Nuovamente con quasi 20mila Euro in Contanti

Nel corso del pomeriggio di ieri, le forze dell'ordine del Commissariato di Avezzano sono intervenute con decisione in un'abitazione situata nella zona settentrionale della città, sospettata di essere un punto di stoccaggio di sostanze stupefacenti di grande entità.

Grazie a un'operazione tempestiva e ben coordinata, gli agenti sono riusciti a sorprendere l'occupante della casa, un cittadino extracomunitario, che si trovava agli arresti domiciliari. In seguito all'irruzione, sono stati rinvenuti 126 grammi di cocaina pronti per essere immessi nel mercato dello spaccio della regione Marsica. Nel corso della perquisizione, sono stati altresì sequestrati 19.600 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illegale, e materiale connesso al confezionamento e alla preparazione delle sostanze stupefacenti.

Il sospettato è stato immediatamente arrestato e trasferito nel carcere di Avezzano, in attesa delle ulteriori decisioni dell'autorità giudiziaria. Questo episodio evidenzia la determinazione delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga e nell'assicurare la sicurezza della comunità, anche quando le attività illegali sembrano essere perpetrate da individui confinati in regime di arresti domiciliari.