Spacciavano ed occultavano droga nei pressi della stazione, scoperti e denunciati dalla GdF

I militari appartenenti al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Pescara, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara due cittadini extracomunitari, un ghanese di anni 37 e un nigeriano di anni 33, regolari in Italia per motivi umanitari, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La denuncia scaturisce dal sequestro di circa un etto di marijuana suddiviso già in 20 involucri preconfezionati abilmente occultati in un cespuglio dell’area di risulta della stazione ferroviaria ed in un cassonetto della spazzatura nei pressi del Terminal Bus.

Gli spacciatori, bloccati nei pressi dei luoghi di spaccio, utilizzavano le loro biciclette per effettuare un sopralluogo nella zona, per poi prelevare gli involucri contenenti la droga su richiesta degli acquirenti.

I soggetti immediatamente fermati sono stati denunciati a piede libero.