Spara per gioco con la pistola del padre: 14enne ferito a L’Aquila

Un adolescente si ferisce accidentalmente con l'arma del padre a Cese di Preturo; inizialmente racconta un'aggressione, ma la verità emerge successivamente.

Un ragazzo di 14 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola nel garage di casa a Cese di Preturo, frazione dell’Aquila. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava maneggiando l’arma da fuoco del padre, regolarmente detenuta per uso sportivo, insieme a un amico coetaneo. Durante il gioco, è partito accidentalmente un colpo che ha colpito il ragazzo al polpaccio.​

Inizialmente, il 14enne e la madre hanno raccontato alle autorità che il colpo era stato sparato da un'auto in corsa, una versione che ha subito sollevato dubbi tra gli investigatori. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e dalla Procura per i Minorenni, hanno portato alla luce la verità: l'esame dello Stub, effettuato dalla Polizia Scientifica, ha rilevato residui di polvere da sparo sull'amico del ragazzo, indicando che è stato lui a premere il grilletto.

Il padre del ragazzo è stato indagato per omessa custodia dell’arma, mentre la madre potrebbe rispondere di false dichiarazioni e procurato allarme, avendo inizialmente fornito una versione dei fatti non veritiera . L'arma è stata sequestrata, e la scena dell'incidente è stata trovata ripulita, senza tracce evidenti di sangue, sollevando ulteriori interrogativi sulle dinamiche dell'accaduto.​

Questo episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla responsabilità nella detenzione di armi da fuoco in ambito domestico, soprattutto in presenza di minori. Le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per stabilire eventuali ulteriori responsabilità.​