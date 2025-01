Spari contro venditore: terrore a Magliano de' Marsi, scambiato per un truffatore

Momenti di panico e fuga precipitosa: spari e sospetti alimentano il clima di sfiducia nei confronti dei venditori porta a porta.

Scene da Far West a Magliano de' Marsi dove un giovane venditore porta a porta ha rischiato grosso durante la promozione di contratti di fornitura di luce e gas. Il protagonista, un diciannovenne proveniente dalla provincia di Modena, era stato incaricato di visitare abitazioni locali per conto della sua azienda, ma la sua presenza aveva già destato sospetti tra i residenti, amplificati da messaggi di allerta sui gruppi WhatsApp del paese. In un contesto di crescente diffidenza alimentata dalle cronache su truffe e raggiri, l’episodio si è trasformato in una vera e propria emergenza.

Quando il giovane ha suonato alla porta di una casa in via Massa d'Albe, ad accoglierlo non è stata una semplice risposta ma un colpo di pistola sparato in aria. Il responsabile, un trentaseienne originario di Trasacco, ha impugnato una scacciacani modificata senza tappo rosso, rendendola apparentemente indistinguibile da una vera arma da fuoco. L’uomo, compagno della proprietaria di casa, avrebbe agito per allontanare il ragazzo, convinto fosse un possibile truffatore.

Il colpo ha scatenato il terrore. Il venditore, preso dal panico, si è lanciato in una fuga disperata senza mai voltarsi indietro, temendo il peggio. In preda all’agitazione, ha composto il numero di emergenza 112 e allertato le forze dell’ordine. Nel frattempo, lo sparo aveva attirato l’attenzione di molti abitanti della zona, alcuni dei quali erano usciti per capire cosa stesse succedendo.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti rapidamente, ascoltando il racconto del giovane e procedendo con l’identificazione dell’autore del gesto. Quest'ultimo è stato denunciato per detenzione abusiva di arma, avendo modificato la pistola giocattolo per renderla più simile a un’arma reale. Fortunatamente, l’episodio non ha avuto conseguenze fisiche, ma il terrore vissuto dal diciannovenne ha segnato profondamente la sua esperienza lavorativa.

Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza dei venditori porta a porta e sui rischi connessi ai pregiudizi alimentati dalle notizie di cronaca. Il clima di paura, spesso amplificato da una cattiva comunicazione, può portare a reazioni sproporzionate che mettono in pericolo sia chi bussa alla porta per lavoro, sia chi teme per la propria sicurezza. Un richiamo, dunque, alla necessità di maggiore prudenza e discernimento nel valutare situazioni simili.