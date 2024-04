Speciale Eclissi Totale di Sole 2024: Come Seguirla in Diretta dall'Italia

L'atteso evento astronomico dell'anno 2024, l'Eclissi Totale di Sole, sta per iniziare, con il conto alla rovescia che segna l'arrivo di questo spettacolo celeste. Questa eclissi attraverserà praticamente tutta l'America centro-settentrionale, offrendo uno spettacolo unico e mozzafiato. Milioni di persone si sono già spostate verso la fascia di totalità dell'evento, dove il Sole sarà oscurato per fino a 4 minuti.

Sebbene lo spettacolo non sarà visibile dall'Italia, grazie ai mezzi di comunicazione sarà possibile seguirlo per tutta la sua durata, dalla fase iniziale fino alla totalità. Per coloro che avranno la fortuna di assistere all'evento dal vivo, sarà un'occasione unica per osservare le stelle in pieno giorno e ammirare la famosa corona solare, normalmente invisibile e di grande interesse per la comunità scientifica. Sarà anche possibile cogliere l'affascinante "Effetto Diamante", pochi istanti prima della totalità.

L'Eclissi avrà inizio nell'Oceano Pacifico e toccherà la costa messicana intorno alle 11:00 ora locale, corrispondenti alle 18:00 del pomeriggio in Italia. Successivamente, il "Sole Nero" attraverserà Texas, Arkansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, Pennsylvania, Stato di New York, Vermont, Canada, Maine e concluderà il suo passaggio sul Labrador intorno alle 17 ora locale.

Per coloro che non possono essere presenti fisicamente, sarà possibile seguire l'eclissi tramite lo schermo di un computer o di un cellulare, grazie a link come questo: https://youtu.be/P9M_e3JbpLY.