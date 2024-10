Stabilimento LFoundry: Roberto Santangelo, Centro di sviluppo economico per l’Abruzzo

“LFoundry, affermata realtà industriale leader nel settore dei semi-conduttori, è un centro di sviluppo economico essenziale per l’Abruzzo, l’Italia e l’Europa. Lo stabilimento di Avezzano è uno sito produttivo che conta circa 1400 dipendenti, offre buone opportunità di formazione e contribuisce alla crescita del PIL della nostra Regione per il 10%”.

Lo afferma Roberto Santangelo, assessore al Welfare della Regione Abruzzo, in occasione della visita istituzionale presso lo stabilimento LFoundry di Avezzano.

“L’azienda, da oltre trent’anni, rappresenta un modello di ‘sviluppo-produzione’ resiliente, importante anche in funzione della pianificata transizione digitale Green di cui l’automotive è uno dei pilastri. Per il rilevante contributo di LFoundry al territorio è fondamentale considerarla come player importante nello scenario dei semiconduttori.” Conclude l’assessore Santangelo.