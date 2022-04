Staff e Nazionale femminile ciclismo afghana In arrivo da Baghdad a L'Aquila

Arriverà nei prossimi giorni all'Aquila la nazionale afghana di ciclismo femminile e tutto lo staff, Il gruppo è composto da 64 profughi tra cui tre minori accompagnati.

La compagnia, che sbarca in Abruzzo dopo aver lasciato Baghdad, la capitale dell'Iraq dove si era rifugiata, è molto giovane: l'età varia dai 19 ai 27 anni.

Saranno ospitati negli alloggi del Progetto Case, l'insediamento abitativo realizzato per ricoverare migliaia di sfollati del terremoto dell'aquila del 2009. L'operazione è stata promossa in collaborazione con il Comune dell'Aquila e organizzata dall'Assessore regionale abruzzese allo Sport Guido Quintino Liris, ex vice sindaco del capoluogo regionale. Secondo quanto si è appreso, la operazione si sarebbe dovuta concretizzare nelle passate settimane ma è stata superata dalla emergenza della guerra in Ucraina: all'Aquila è giunta la nazionale maschile under 23 del paese in guerra dopo la invasione russa.

La scorsa estate il polo logistico di Avezzano era stato scelto come hub nazionale per la prima accoglienza dei profughi afghani: ne arrivarono 1500.