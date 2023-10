Stangata GAS per le Famiglie Italiane: "+181 euro"

A settembre, la bolletta del gas nel mercato tutelato ha registrato un aumento del 4,8% rispetto al mese di agosto. Questa notizia è stata comunicata da Arera, l'autorità pubblica che stabilisce le tariffe per l'energia e il gas nel mercato di maggior tutela, che coinvolge 10 milioni di utenti, ovvero un terzo del totale. L'incremento dei prezzi è dovuto principalmente all'aumento del costo medio del metano rispetto ad agosto. Nel mercato italiano all'ingrosso, il prezzo medio a settembre è stato di 37,05 euro al megawattora. Gli oneri generali e la tariffa legata al trasporto e alla misura sono rimasti invariati.

In termini di spesa complessiva, la famiglia media, nell'anno in corso (da ottobre 2022 a settembre 2023), dovrebbe spendere circa 1.459 euro per il gas, al netto delle imposte. Questo importo rappresenta una diminuzione del 13,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (da ottobre 2021 a settembre 2022). Le tariffe rimarranno invariate per il mese di settembre e per tutto il 2023, con gli oneri generali azzerati e una riduzione dell'IVA al 5%, applicabile anche alla gestione calore e al teleriscaldamento.

Tuttavia, il Codacons ha sottolineato che l'aumento del 4,8% delle tariffe del gas, sommato all'incremento delle tariffe elettriche avvenuto nell'ultimo trimestre, porterà la spesa annua per elettricità e gas per una famiglia del mercato tutelato a 2.091 euro, con un aumento di 181 euro rispetto alle tariffe precedenti. Il Codacons ha evidenziato la preoccupazione per il rischio di ulteriori aumenti dei prezzi dell'energia durante l'inverno, quando si verificano l'80% dei consumi di gas delle famiglie.

Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha sottolineato la necessità di posticipare la fine del mercato tutelato, data l'instabilità dei prezzi dell'energia attuali e il possibile impatto negativo che potrebbe avere sulla bolletta energetica degli italiani.