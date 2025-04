Stangata Tasse, D'Amico Durissimo: "Neanche un Condominio, Marsilio Inadeguato"

Le opposizioni del consiglio regionale abruzzese contestano fermamente l'aumento delle aliquote Irpef, con una clamorosa occupazione simbolica dell'Aula consiliare in segno di protesta.

Il consigliere regionale del Patto per l'Abruzzo, Luciano D'Amico, ha commentato le ragioni della protesta delle forze di opposizione che questa mattina hanno occupato simbolicamente l’Aula consiliare. La manifestazione si è svolta in vista della discussione sull’aumento delle aliquote Irpef che avverrà nel corso della seduta odierna. La decisione di alzare le imposte è stata accolta con ferme reazioni da parte delle opposizioni, che considerano il provvedimento come una misura penalizzante per i cittadini e le imprese locali.

Secondo D’Amico, le opposizioni hanno deciso di alzare la voce contro quello che ritengono un carico fiscale ingiustificato in un periodo già difficile per molte famiglie abruzzesi. Le aliquote Irpef proposte sarebbero, infatti, una zavorra per il sistema economico regionale, aggravando la già precaria condizione di numerosi settori produttivi e riducendo il potere d’acquisto dei residenti.

Durante l’occupazione simbolica dell’Aula, le opposizioni hanno ribadito la loro ferma contrarietà a quello che vedono come un atto di aggressione fiscale che danneggerebbe la crescita economica e la competitività del territorio. Il governo regionale è accusato di non aver preso in considerazione le difficoltà economiche che il popolo abruzzese sta affrontando, soprattutto dopo le sfide legate alla pandemia e agli aumenti generali dei costi.

La discussione sull'Irpef si preannuncia accesa, con il rischio di un ulteriore deterioramento del dialogo tra maggioranza e opposizione. La protesta, seppur simbolica, potrebbe segnare l'inizio di una lunga serie di confronti, mentre l'opinione pubblica è sempre più divisa sulla necessità di aumentare le tasse in un contesto di incertezze economiche. Il voto finale sull’aumento delle aliquote Irpef è atteso con molta attenzione, poiché le conseguenze di questa decisione potrebbero avere un impatto significativo sulle finanze della regione e sul benessere dei suoi abitanti.