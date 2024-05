Stangata su Pub Universitario: Multe per Oltre 8.000 Euro

Nell’ambito dei controlli del weekend, un noto disco pub della movida universitaria di Chieti è finito nel mirino delle forze dell'ordine, accumulando multe per oltre 8.000 euro. L'operazione, coordinata dal questore e dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha visto l’impiego di polizia, carabinieri, guardia di finanza, Ispettorato territoriale del lavoro di Chieti-Pescara e il Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione della Asl.

Il titolare del locale è stato sanzionato per l'assenza del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Se il documento non verrà prodotto entro un certo termine, l’attività sarà sospesa, e nel frattempo dovrà essere pagata una sanzione di 2.500 euro.

Altre infrazioni hanno riguardato la mancata autorizzazione delle telecamere di sorveglianza (387 euro di multa), la mancata sorveglianza sanitaria per due dipendenti (2.800 euro) e violazioni in materia di igiene degli alimenti (2.800 euro). Quest'ultima ha comportato anche una serie di prescrizioni igienico-sanitarie che il proprietario dovrà seguire per adeguarsi alla normativa.

Le verifiche non si sono fermate qui: sono in corso ulteriori controlli sull'idoneità delle misure antincendio e sulla conformità delle uscite di sicurezza. Durante l'operazione, sono state identificate 60 persone presenti nel locale.