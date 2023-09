Stellantis Europe Atessa Aumenta la Produzione con Nuovo Personale da Melfi

Il ritmo frenetico di produzione nelle linee di montaggio di Stellantis Europe Atessa sta accelerando, con il recente registro di un record di 1.200 furgoni prodotti in un solo giorno. Un incontro di vitale importanza si è svolto tra i sindacati e i dirigenti di Stellantis Europe per discutere dei ritardi nelle consegne.

Stellantis Europe Atessa ha annunciato la necessità di aumentare la produzione giornaliera nello stabilimento, e quindi ha deciso di richiedere personale aggiuntivo proveniente da altri stabilimenti, noti come "trasfertisti", con un'attenzione particolare a Melfi.

La direzione aziendale ha comunicato questa decisione ai rappresentanti sindacali che compongono il comitato esecutivo. È stato chiaro da alcune settimane che l'ex Sevel si trovava in un periodo di intensa attività produttiva, con la costante necessità di ricorrere a turni straordinari, tra cui uno pianificato per la giornata odierna.

Tuttavia, alcune delle giornate aggiuntive sono state annullate poco prima del loro inizio, a causa dei problemi che affliggono da tempo l'industria dei fornitori. L'aumento della produzione è stato evidente grazie all'incremento del ritmo di lavoro sulle linee di montaggio, che ha portato di recente al raggiungimento di un record di oltre 1.200 furgoni prodotti in 24 ore.

Secondo alcune indiscrezioni, nello stabilimento è previsto un aumento della produzione da una media di 1.050/1.070 furgoni al giorno a 1.180 veicoli nello stesso periodo. Per far fronte a questa crescente domanda, sarà necessario attingere a personale proveniente da altri impianti, principalmente da Melfi, come ha specificato la direzione aziendale.

Nel frattempo, a Melfi, è stato programmato un incontro cruciale tra l'azienda e i sindacati per definire il cronoprogramma per l'aumento della produzione di auto elettriche, l'introduzione di un quinto modello e la gestione delle trasferte, che coinvolge un grande numero di dipendenti dalla Basilicata anche negli stabilimenti di Termoli e Pomigliano d'Arco.

A Atessa, nel frattempo, ci si prepara a intensificare la produzione per soddisfare la domanda di mercato crescente, tuttavia, a causa dei problemi legati alla fornitura di componenti, non sarà possibile produrre tutti i furgoni richiesti e prenotati dai clienti.