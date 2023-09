Stipendi d'Oro per i Sindaci Italiani, Guadagneranno oltre 13.800 euro

I sindaci italiani hanno assistito a un significativo aumento dei loro stipendi nel corso degli ultimi tre anni, con incrementi che possono arrivare fino a 14.000 euro. Questo incremento è il risultato di una norma inserita nella Legge di Bilancio 2022, che prevede un graduale aumento dei salari per i sindaci fino al 1° gennaio 2024.

Entro tale data, il salario del sindaco di Roma, ad esempio, passerà dai 7.000 euro lordi del 2021 ai 13.800 euro dell'anno successivo, equiparando di fatto lo stipendio di un governatore. Anche i sindaci delle altre città metropolitane come Milano, Torino, Napoli, Bologna, Firenze e Venezia percepivano uno stipendio di 7.000 euro nel 2021, paragonabile a quello del sindaco di Roma.

Per quanto riguarda i piccoli comuni con meno di 3.000 abitanti, i sindaci percepivano stipendi inferiori a 1.500 euro lordi, equivalenti a circa 700 euro netti al mese. In alcuni casi, le retribuzioni dei sindaci erano inferiori persino a quelle dei dirigenti pubblici di terza fascia.

Questo aumento generale degli stipendi è stato deciso dall'ex governo Draghi e si è esteso a tutte le cariche cittadine, compresi vice sindaci, assessori e consiglieri comunali. Secondo il testo della legge, "a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei Comuni ubicati nelle Regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni."

Questo incremento degli stipendi è stato adottato per stimolare le candidature alla carica di sindaco, che negli ultimi anni erano diminuite a causa dell'impegno a tempo pieno richiesto dalla posizione e dei potenziali rischi giudiziari.

L'aumento degli stipendi varia in base all'estensione del Comune, con un incremento del 100% per i sindaci metropolitani, dell'80% per i sindaci di Comuni capoluogo di Regione e di provincia con più di 100.000 abitanti, e del 16% per i sindaci dei Comuni con una popolazione fino a 3.000 abitanti.