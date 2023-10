Stipendi in Calo e Prezzi alle Stelle: La Difficile Situazione Economica delle Famiglie Italiane

Secondo i dati resi noti dall'Istat durante un'audizione a Palazzo Madama sulla Nadef, le famiglie italiane stanno affrontando sfide economiche significative. L'inflazione rallenta, ma il confronto con il 2019 è spietato, poiché molti prodotti hanno prezzi molto più alti oggi rispetto a quelli registrati prima dell'ascesa dell'inflazione.

Più del 58% dei beni monitorati ha mostrato un aumento dei prezzi pari o superiore al 10% rispetto alla media del 2019. Di questi, oltre la metà riguarda generi alimentari. In particolare, un aumento superiore al 25% si è verificato nel 17% dei prodotti (il 13% solo nel settore alimentare), mentre nel 5,2% dei casi, gli aumenti dei prezzi nel periodo considerato sono stati superiori o uguali al 40%. Al contrario, solo il 6,7% dei prodotti ha registrato una diminuzione dei prezzi rispetto alla media del 2019, e questi non riguardano generi alimentari.

Nel frattempo, gli stipendi reali, tenendo conto dell'inflazione, sono scesi al di sotto dei livelli del 2009. La crescita straordinaria dei prezzi nel 2022 ha determinato una differenza di 12 punti percentuali tra l'incremento dell'inflazione e quello delle retribuzioni contrattuali nel periodo 2009-2023.

La differenza nella crescita tra salari e prezzi varia nei diversi settori, andando da 4,1 punti per l'agricoltura e 4,7 punti per l'industria a 13,6 punti per i servizi privati e 19,5 punti per la pubblica amministrazione. Questa notevole discrepanza è anche dovuta ai mancati rinnovi contrattuali. Nel mese di agosto, più della metà dei lavoratori (il 54%) aveva un contratto scaduto.

Nei primi otto mesi del 2023, sono stati registrati solo 10 rinnovi contrattuali. La mancanza di rinnovi riguarda principalmente il settore dei servizi privati (il 73,6% dei lavoratori è in attesa di rinnovo, per un totale di circa 3,7 milioni di lavoratori) e la pubblica amministrazione, dove tutti i dipendenti attendono il rinnovo.

Nel futuro prossimo, la situazione economica italiana sembra destinata a rimanere debole. Il presidente facente funzioni dell'Istat, Francesco Maria Chelli, ha dichiarato: "Gli indicatori congiunturali più recenti suggeriscono per i prossimi mesi il permanere della fase di debolezza dell'economia italiana". La situazione economica rappresenta una sfida significativa per le famiglie italiane e richiederà misure adeguate per affrontarla.