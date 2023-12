Stop Cantieri sull'A14 per l'Immacolata: Strade Chiuse e Deviazioni nel Weekend

In occasione delle festività dell'Immacolata, la situazione viaria subisce significative modifiche con chiusure e deviazioni. A causa del cedimento nella galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla, l'A14 è temporaneamente deviata sulla Statale 16 fino al termine dei lavori nella galleria, seguiti dalla fase di ristrutturazione.

Le strade coinvolte nelle modifiche includono la Strada Provinciale 36 all'Aquila, chiusa in direzione Monticchio Fossa fino alla fine dell'anno, e la Statale 656 con rallentamenti al viadotto San Martino a Chieti, dovuti a lavori dell'Anas. Il traffico su questa strada è limitato per i veicoli fino a 7,5 tonnellate e il cantiere proseguirà fino a maggio 2024.

Per quanto riguarda l'A14, Autostrade per l'Italia informa che i cantieri saranno operativi nel tratto tra Pedaso e Vasto Sud secondo il calendario condiviso con le Regioni. I lavori, inseriti nel programma nazionale di ammodernamento e potenziamento, coinvolgono la galleria Colle Marino Nord e i viadotti Cerrano Sud e Marinelli in direzione Nord. Nuove sospensioni dei lavori sono previste durante le festività dell'Immacolata (una settimana) e per il periodo di Natale e Capodanno (20 dicembre-9 gennaio).

La Statale 16, lungo la Costa dei Trabocchi, è soggetta a senso unico alternato nelle località La Foce e Cavalluccio tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, a causa di lavori dell'Anas su due ponti. Il traffico è gestito da semafori automatici.

La situazione delle strade in provincia di Chieti è ulteriormente complicata dalla chiusura del ponte Aventino 3 sulla SS 84 "Frentana" a causa di condizioni meteorologiche avverse, con deviazioni e limitazioni del traffico. La strada provinciale 8 tra Farindola e Rigopiano è chiusa a causa di frane, consigliando percorsi alternativi. La Provinciale 11 Aquilana è interrotta a causa del cedimento del ponte sul fiume Aterno in direzione di Molina Aterno.

Autostrade per l'Italia ricorda inoltre che è attivo il servizio "Cashback con targa" per semplificare il rimborso, incluso per chi paga il pedaggio con carte o contanti, a partire da 10 minuti di ritardo dovuto ai cantieri, attraverso la registrazione sulla app Free To X.