Stop al grande caldo, temperature in discesa anche di 10 gradi

L'arrivo di correnti fresche e instabili provenienti dal nord Europa metterà fin al gran caldo di questi giorni. Seppur con gradualità tutta l'Italia sarà interessata dal calo termico. Toccherà prima al Centro Nord e infine entro giovedì anche al Sud. L'abbassamento delle temperature sarà notevole su alcuni settori, si potranno perdere fino a 10°c in meno o persino di più. Oltre alle temperature scenderà anche l'umidità dell'aria che sta creando condizioni di calura opprimente su molte regioni.

Mercoledì: Ulteriore lieve calo al Nordest, Emilia Romagna e medio Adriatico che finiscono sotto media. Poche novità sul resto della Penisola con temperature ancora elevate in Sicilia e in Calabria, persino sulla soglia dei 40°C sulla Sicilia orientale. Caldo ancora molto afoso tra Campania e soprattutto Calabria tirrenica.

Giovedì: Lieve recupero delle temperature al Nord ma i valori restano entro le medie. Entro le medie anche le regioni centrali tirreniche, leggermente sotto media il versante Adriatico. Scendono finalmente le temperature anche al Sud rientrando ovunque nelle medie del periodo, persino leggermente inferiori sulla Puglia e le alture appenniniche. Si attenua anche l'afa pressoché ovunque.

Venerdì: Situazione poco variata rispetto al giovedì salvo locali lievi recuperi sulle regioni occidentali. Generalmente i valori massimi saranno entro le medie salvo scarti leggermente inferiori alla norma sul medio alto Adriatico e le zone interne appenniniche del Centro.

Afa ancora su livelli medio bassi con caldo sopportabile e gradevole.

Tendenza weekend: Le temperature potrebbero subire una nuova diminuzione al Centro Nord per il possibile arrivo di nuovi temporali mentre al Sud specie in Sicilia e Calabria sarebbero in aumento fin su valori superiori alle medie.