Strade e autostrade chiuse: ecco i principali cantieri e i disagi in corso

Diversi lavori in corso sulle principali arterie autostradali: ecco le chiusure, le deviazioni e i disagi previsti nelle prossime settimane.

Il traffico sulla rete autostradale sta subendo vari disagi a causa dei lavori in corso che interessano numerosi tratti delle A14, A24, e A25, gestiti da Anas, Strada dei Parchi e Aspi. Nove cantieri sono attivi in questo momento, causando code e rallentamenti. Tra questi, i lavori in A14 comportano la chiusura di corsie e la creazione di scambi di carreggiata, con una sola corsia aperta per il traffico. Durante le fasi più critiche dei lavori, potrebbe essere temporaneamente riaperta una corsia aggiuntiva per fronteggiare l'intensificazione dei flussi.

Lavori e chiusure in dettaglio

A14 tra Atri/Pineto e Pescara Nord : Da mercoledì 13 novembre alle 22 fino alle 6 di giovedì 14 novembre, il tratto tra Pineto e Pescara Nord in direzione Taranto sarà chiuso. Per chi proviene da Pescara, è consigliata l'entrata al casello di Pescara Nord .

A14 Ortona : Il casello di Ortona sarà chiuso dalle 22 di giovedì 14 novembre alle 5 di venerdì 15 novembre, sempre in direzione Bari. L'entrata alternativa è consigliata da Lanciano .

A24 L'Aquila Ovest - Tornimparte : A causa di lavori, la A24 tra Tornimparte e L'Aquila Ovest sarà chiusa al traffico dalle 22 di mercoledì 14 novembre fino alle 6 di giovedì 15 novembre, in entrambe le direzioni.

SS 80 del Gran Sasso : Sulla Statale SS 80 , che collega il Gran Sasso d’Italia , ci sarà una chiusura dal Km 60.650 al Km 61.350 , a partire dalle 6 del 16 settembre fino alle 18 del 6 dicembre.

Chieti, Statale 656 Viadotto San Martino : Per i lavori sul viadotto San Martino , il traffico sulla Statale 656 è limitato ai veicoli con peso inferiore alle 7,5 tonnellate. Per evitare congestionamenti, l’ Anas suggerisce percorsi alternativi lungo via Colonnetta , direzione Chieti Scalo e verso Francavilla .

Statale 16 Costa dei Trabocchi: Sulla Statale 16, tra Rocca San Giovanni e Fossacesia, si sta lavorando su due ponti in prossimità delle località La Foce e Cavalluccio. Il traffico è regolato a senso unico alternato, grazie all’intervento di semafori automatici.

Rimborso pedaggi: la novità per gli utenti

Gli automobilisti che utilizzano la rete autostradale gestita da Autostrade per l’Italia possono beneficiare del nuovo servizio di rimborso pedaggi. Il sistema, denominato “Cashback con targa”, è attivo per tutti gli utenti che pagano il pedaggio con carte o contanti, oltre ai tradizionali telepass. L’app Free To X permette di registrarsi e ricevere automaticamente i rimborsi per eventuali ritardi dovuti ai lavori in corso. Questo nuovo servizio semplifica il processo di recupero dei costi per coloro che sono costretti a subire disagi a causa dei cantieri.

Impatto sui viaggiatori e suggerimenti

Il periodo di lavori in corso potrebbe comportare significativi disagi e rallentamenti sulla rete autostradale, quindi gli utenti sono invitati a consultare in tempo reale gli aggiornamenti sulle condizioni del traffico e a prendere in considerazione le deviazioni suggerite. La gestione dei cantieri si prevede duri per diverse settimane, quindi è consigliato pianificare i viaggi con anticipo, soprattutto nelle ore di punta.