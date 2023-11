Strage di Patenti Ritirate: 38 Conducenti Ubriachi alla Guida

In un mese di intensificati controlli, la polizia ha condotto quasi 100 pattuglie in posti di blocco sulle strade, fermando 750 conducenti nel tentativo di contrastare la guida sotto l'influenza di alcol e sostanze stupefacenti. Questa azione è stata avviata in vista della "Giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada" del 19 novembre.

Il compartimento polizia stradale per l'Abruzzo e il Molise ha orchestrato servizi specifici in tutte le province delle due regioni, con un particolare focus sul rilevamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti grazie al coinvolgimento di personale sanitario della polizia.

Complessivamente, i servizi hanno coinvolto quasi cento pattuglie che hanno controllato oltre 750 conducenti. Di questi, 38 sono stati scoperti alla guida sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro di 38 patenti di guida e la decurtazione di oltre 400 punti.