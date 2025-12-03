Studenti abruzzesi in gara: un video per vincere Bruxelles e scoprire l’Europa

Un progetto formativo che invita gli istituti superiori a raccontare i fondi europei, promuovendo cittadinanza attiva, educazione finanziaria e consapevolezza delle opportunità per i territori.

La Regione Abruzzo ha presentato un nuovo concorso rivolto agli studenti delle classi quarte degli istituti superiori, con l’obiettivo di far conoscere da vicino il funzionamento e il valore dei fondi europei. L’iniziativa, promossa dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo, è stata illustrata durante i lavori del Comitato di Sorveglianza dei programmi cofinanziati dall’Unione europea.

Alla presentazione hanno preso parte due classi del liceo scientifico “Galilei”, mentre numerose altre scuole della regione hanno seguito l’evento online, trasformandolo in un momento di confronto e partecipazione diffusa. Il concorso prevede la realizzazione di un video da parte delle classi partecipanti: il gruppo vincitore avrà la possibilità di compiere un viaggio a Bruxelles, per osservare da vicino le istituzioni europee e approfondire i meccanismi decisionali dell’UE.

Secondo Santangelo, far conoscere ai ragazzi i fondi europei rappresenta un’opportunità didattica significativa, perché consente di comprendere come l’Unione europea investa nel futuro delle giovani generazioni e dei territori. L’iniziativa favorisce inoltre lo sviluppo di competenze trasversali quali lavoro di gruppo, comunicazione efficace e uso consapevole delle tecnologie digitali. Gli studenti potranno analizzare il funzionamento dei fondi SIE, esaminare progetti già realizzati e valutare il loro impatto sulla coesione sociale e sullo sviluppo locale.

La conoscenza delle opportunità offerte dai programmi europei diventa così uno strumento per formare cittadini più informati e responsabili, in linea con le linee guida nazionali che promuovono educazione finanziaria e cittadinanza attiva. L’iniziativa, ha sottolineato Carmine Cipollone, Autorità di gestione dei fondi europei, rappresenta un’occasione concreta per avvicinare i giovani al mondo della programmazione comunitaria e alla comprensione delle sue ricadute sul territorio.