In fuga con la droga: inseguimento e arresto shock a Martinsicuro

Un trentenne sorpreso con hashish e cocaina tenta la fuga a piedi, ma viene rintracciato dai carabinieri dopo un inseguimento tra Martinsicuro e Corropoli.

Un’operazione dei carabinieri di Alba Adriatica ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni, residente a Martinsicuro, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato dopo un periodo di osservazione durante il quale i militari avevano monitorato l’abitazione del sospettato, segnalata per frequentazioni anomale riconducibili al consumo di droga.

Durante uno dei servizi di appostamento, i carabinieri hanno notato l’uomo uscire dall’abitazione e allontanarsi rapidamente in auto. Insospettiti, hanno deciso di seguirlo e fermarlo per un controllo. Una volta arrestata la marcia, il trentenne è sceso dal veicolo tentando una fuga a piedi, durante la quale ha lasciato cadere un involucro contenente circa 55 grammi di cocaina. Nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce, l’uomo è stato rintracciato poco dopo a Corropoli dalla rete di pattuglie impegnate nelle ricerche.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di individuare un ingente quantitativo di droga: 17 panetti di hashish, per un peso complessivo vicino ai 2 chili, e 267 grammi di cocaina suddivisa in più involucri. Rinvenuto anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Una vicenda che conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio sul territorio costiero.