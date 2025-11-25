Cronaca

In fuga con la droga: inseguimento e arresto shock a Martinsicuro

Cronaca
Martinsicuro (TE)
25 Novembre 2025   13:01  

Un trentenne sorpreso con hashish e cocaina tenta la fuga a piedi, ma viene rintracciato dai carabinieri dopo un inseguimento tra Martinsicuro e Corropoli.

Un’operazione dei carabinieri di Alba Adriatica ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni, residente a Martinsicuro, ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è scattato dopo un periodo di osservazione durante il quale i militari avevano monitorato l’abitazione del sospettato, segnalata per frequentazioni anomale riconducibili al consumo di droga.

Durante uno dei servizi di appostamento, i carabinieri hanno notato l’uomo uscire dall’abitazione e allontanarsi rapidamente in auto. Insospettiti, hanno deciso di seguirlo e fermarlo per un controllo. Una volta arrestata la marcia, il trentenne è sceso dal veicolo tentando una fuga a piedi, durante la quale ha lasciato cadere un involucro contenente circa 55 grammi di cocaina. Nonostante il tentativo di far perdere le proprie tracce, l’uomo è stato rintracciato poco dopo a Corropoli dalla rete di pattuglie impegnate nelle ricerche.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di individuare un ingente quantitativo di droga: 17 panetti di hashish, per un peso complessivo vicino ai 2 chili, e 267 grammi di cocaina suddivisa in più involucri. Rinvenuto anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

Conclusi gli accertamenti e le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, mentre il materiale sequestrato è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Una vicenda che conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto allo spaccio sul territorio costiero.

Le più lette

Oroscopo del Giorno powered by oroscopoore
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registrazione alla sezione stampa del tribunale dell'Aquila del 26/01/2006 al n. 550 - Associazione Culturale Capoluogo.com - direttore responsabile Luca Di Giacomantonio
Licenza Creative Commons Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale.
©copyright punto24ore - www1
privacy & cookie policy