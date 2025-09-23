Studenti in piazza per Gaza insultati dai leoni da tastiera

"Il Movimento 5 Stelle esprime solidarietà agli studenti che hanno manifestato ieri mattina in piazza ad Avezzano contro il genocidio in corso a Gaza e condanna i commenti offensivi sui social nei loro confronti.



Al contrario di quanti si sono espressi con parole di dileggio e disprezzo verso i giovani, definendoli ignoranti e nullafacenti, alla ricerca solo di un giorno di festa a scuola, il Movimento 5 Stelle esprime apprezzamento e soddisfazione ogni volta che le nuove generazioni si mobilitano per una giusta causa, smentendo chi le definisce apatiche e indolenti.



Il valore educativo della scuola sta anche nel promuovere momenti di partecipazione democratica in difesa di valori umani e costituzionali. Per questo, il ringraziamento per la bella giornata di ieri va, oltre che a studentesse e studenti, anche al corpo docente e a tutta la comunità scolastica che ha aderito allo sciopero.



Nonostante il tentativo del Governo italiano di nascondere la propria complicità con il governo genocida israeliano, parlando solo della violenza inaccettabile e stupida di pochi, noi continuiamo a stare con la maggioranza della popolazione italiana e marsicana, dalla parte del popolo palestinese.



Ai giovani di Avezzano e della Marsica diciamo: non lasciatevi intimidire, continuate a manifestare in piena libertà le vostre idee e la vostra umanità".



Così in una nota, il Gruppo territoriale M5S Avezzano-Marsica.