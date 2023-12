Successi Decisivi per le Squadre Abruzzesi: Chieti, L'Aquila e Avezzano

"Marsicani a Meno Due dalla Vetta, Neroverdi e Rossoblu a Tre Punti dalla Samb: Analisi della Domenica Calcistica Abruzzese"

Nella vibrante 15a giornata di Serie D, le quattro squadre abruzzesi hanno regalato spettacolo e emozioni contrastanti. Il Chieti, sul terreno di gioco dell'Angelini, ha conquistato una vittoria cruciale nel recupero contro il Real Monterotondo (2-1), dimostrando resilienza e aggiudicandosi tre punti fondamentali. Nonostante una partita non sempre brillante, l'energia finale del Chieti, guidato da Chianese, è culminata in un trionfo applaudito dalla curva Volpi.

L'Aquila, in trasferta a Riccione, ha ottenuto una vittoria dal sapore agguerrito (0-1) contro lo United, nonostante la mancanza di tifosi in quanto la trasferta era vietata. Un rigore trasformato da Banegas ha decretato la vittoria rossoblu, portando la squadra di Cappellacci a meno tre dalla vetta e in zona promozione. La partita è stata combattuta, con i padroni di casa che nel finale hanno pressato gli ospiti, sfiorando il pareggio.

Avezzano ha mantenuto la sua imbattibilità in casa, superando il Tivoli (1-0). Il gol di Roberti, al 22' del primo tempo, su deviazione di un tiro di Onazi, ha garantito ai biancoverdi tre punti preziosi, avvicinandosi a soli due punti dalla capolista Samb, che ha pareggiato nella stessa giornata.

Notaresco, al "Savini", ha subito una sconfitta contro la forte squadra del Campobasso (0-1). Nonostante un rigore sbagliato da Maldonado all'11' del primo tempo, il Campobasso ha preso il comando con la rete di Grandis al 20', mantenendo il risultato fino al fischio finale. Un passo indietro per i rossoblu teramani in una sfida impegnativa.