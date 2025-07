Sud Italia nella morsa del fuoco: picchi record e notti tropicali

Caldo estremo al Sud Italia, punte fino a 47 gradi in Sicilia: l’ondata africana durerà fino al weekend, poi possibile svolta meteo.

Il Sud Italia è investito da una violenta ondata di caldo estremo, alimentata da un poderoso afflusso di aria rovente dal Nord Africa, destinato a mantenere la presa fino al prossimo fine settimana. La giornata di martedì rappresenta l’apice di questa fase climatica eccezionale, con temperature bollenti che in diverse aree meridionali stanno infrangendo i consueti parametri estivi.

In particolare, è la Sicilia orientale a segnare i valori più estremi: tra le province di Catania e Siracusa, le colonnine di mercurio hanno toccato punte comprese tra 45°C e 47°C, con un mix micidiale di afa e radiazione solare. Condizioni simili si registrano nella Val di Mazara, lungo il Metapontino, nel Cosentino, nel Tavoliere delle Puglie e nelle aree interne del Salento, dove si superano frequentemente i 43-45°C.

Anche il resto del Sud peninsulare non è risparmiato: Basilicata, Puglia e Calabria ionica devono fare i conti con massime comprese tra 40 e 41°C, mentre Sardegna e zone interne del Centro Italia viaggiano su valori tra 35 e 38°C, con picchi localizzati nel Campidano e nel basso Lazio.

Per mercoledì è previsto un temporaneo ridimensionamento delle temperature, ma in Sicilia interna — in particolare tra Catanese, Nisseno, Ennese e Val di Mazara — si continueranno a superare i 40°C, mantenendo livelli critici di disagio termico, soprattutto nelle ore notturne dove si registrano minime tropicali attorno ai 28-30°C.

Il sollievo sarà breve: giovedì è attesa una nuova impennata termica con 40-42°C su Tavoliere, Cosentino e Piana di Catania. Venerdì arriverà il secondo picco dell’ondata, con valori tra 43 e 45°C sulla Piana di Catania, 42-43°C su buona parte dell’entroterra meridionale, mentre sulla costa l’elevato tasso di umidità acuirà la sensazione di caldo soffocante.

Secondo le ultime proiezioni meteo, il weekend potrebbe segnare la fine di questa fase estrema: un fronte atlantico in discesa dal Nord potrebbe portare temporali rinfrescanti al Centro-Nord e, gradualmente, anche sul Meridione, con una decisa attenuazione del caldo da domenica in poi.

Intanto, il Ministero della Salute ha attivato l’allerta arancione o rossa in numerose città, invitando la popolazione — soprattutto anziani, bambini e soggetti fragili — a limitare gli spostamenti nelle ore centrali della giornata e a idratarsi regolarmente. Particolare attenzione è rivolta agli effetti prolungati dell’isola di calore urbana, che nelle grandi città sta facendo registrare minime notturne tropicali e un’elevata incidenza di malori.

In attesa di una tregua, si raccomanda massima cautela: l’attuale ondata è una delle più intense registrate negli ultimi anni, e potrebbe rappresentare solo l’inizio di un’estate meteorologicamente fuori scala.