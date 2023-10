Suicidio Sventato in Centro Città: Carabinieri e Passanti Salvano un Uomo dal Ponte Diocleziano

Una tragica situazione è stata sventata questa mattina nel cuore della città, quando un uomo è stato impedito dal compiere un atto disperato grazie all'intervento tempestivo dei carabinieri e di alcuni conoscenti. L'uomo stava per gettarsi dal ponte Diocleziano, ma è stato prontamente fermato.

La situazione si è sviluppata quando l'uomo ha cercato di superare il parapetto del ponte, sporgendosi pericolosamente. Fortunatamente, qualcuno ha notato la sua condizione critica e ha subito chiamato i carabinieri. Nel frattempo, persone che lo conoscevano si sono avvicinate per cercare di parlare con lui e dissuaderlo dal suo intento.

I carabinieri sono giunti sul posto e con grande prontezza sono riusciti ad afferrare l'uomo dalle braccia, impedendo che si gettasse nel vuoto. Grazie a questa tempestiva azione, è stata evitata una tragedia imminente.

Dopo essere stato salvato, l'uomo è stato immediatamente preso in cura e trasportato in ospedale dall'ambulanza del servizio 118. L'episodio mette in evidenza l'importanza della prontezza e dell'intervento di persone solidali in situazioni di emergenza, dimostrando che il supporto e l'aiuto possono fare la differenza nella vita di chi è in difficoltà.