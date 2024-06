Sulmona: La Finanza Scopre Coltivazione di Cannabis, Un Arresto

La Guardia di Finanza di Sulmona ha arrestato un uomo del posto dopo aver scoperto una coltivazione illegale di 29 piante di cannabis nascoste tra cespugli e fitta vegetazione. Le piante erano posizionate in appositi vasi, in un'area difficile da individuare senza l'uso di strumentazioni tecniche mirate.

Le forze dell'ordine hanno installato un apparato di videosorveglianza per identificare il responsabile, arrestato in flagranza di reato. Durante l'operazione, è stato trovato un locale adibito a laboratorio, equipaggiato con sofisticate attrezzature elettroniche e chimiche, dove la cannabis veniva lavorata e confezionata per la vendita.

L'uomo è stato portato nel carcere di Sulmona. Tutto il materiale necessario alla coltivazione, trasformazione e commercio della droga è stato sequestrato, inclusi 25.500 semi di cannabis, una mini serra riscaldata, misuratori elettronici di umidità e pH, 40 flaconi di fertilizzanti, 400 vasi, barattoli per confezionamento, bilancino, dosatori, pompe per irrigazione e travaso, oltre a vari integratori e acceleratori di germinazione.