Sulmona Piange la Scomparsa dell'Edicolante Del Rosso, Colpito da Malore a 58 Anni

Nel cuore di Sulmona, la comunità è in lutto per la tragica scomparsa di Marco Del Rosso, 58 anni, noto edicolante di piazza Garibaldi. La sua vita è stata spezzata da un improvviso malore, che lo ha colto proprio mentre rientrava a casa dopo un'escursione in montagna con amici durante una domenica come tante.

L'uomo si è accasciato sull'uscio di casa, lasciando attoniti coloro che erano vicini in quel momento. Nonostante l'intervento tempestivo del 118, la situazione si è rivelata irreversibile. I medici hanno accertato che la causa della morte è stata un arresto cardiaco. La compagna di Del Rosso e un'altra persona presente nella sua abitazione hanno allertato immediatamente i soccorsi intorno alle 13.30, ma nonostante gli sforzi degli operatori sanitari durati circa 45 minuti, il cuore dell'edicolante non ha ripreso a battere.

Marco Del Rosso era una figura molto rispettata nella comunità, non solo per la sua attività di edicolante, ma anche per il suo ruolo di punto di riferimento per le attività commerciali di piazza Garibaldi. Nel corso degli anni, era diventato un portavoce apprezzato per la categoria degli edicolanti. La notizia della sua morte ha immediatamente scosso la città, lasciando un vuoto difficile da colmare per chiunque lo conoscesse. Sulmona piange la perdita di un uomo che ha contribuito significativamente alla vita e al tessuto sociale della sua amata comunità.