Superbonus: Via Libera al Piano Regionale da 12 Milioni di Euro per Sbloccare Cantieri Abruzzesi

Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo ha approvato all'unanimità un provvedimento legislativo che stanzia 12 milioni di euro, su un totale di 600 milioni di crediti ancora in sospeso, con l'obiettivo di sbloccare una serie di cantieri e attenuare gli effetti del fermo imposto al Superbonus a livello nazionale. La proposta, presentata dal Presidente dell'Assemblea Regionale, Lorenzo Sospiri, è stata accolta favorevolmente dall'intero Consiglio.

Il Presidente Sospiri ha commentato: "La legge approvata in aula risponde a due importanti obiettivi: da un lato, fornisce un sollievo alle imprese e ai piccoli proprietari che sono stati colpiti dal blocco del Superbonus a livello nazionale; dall'altro, promuove l'efficienza energetica e la riqualificazione delle strutture edilizie esistenti, contribuendo a ridurre l'uso del suolo e quindi a contenere i costi e i consumi per le imprese e i cittadini. Anche se i 12 milioni di euro non coprono completamente le necessità, rappresentano comunque un importante sostegno per l'economia dell'Abruzzo."

Tra le altre iniziative approvate dal Consiglio Regionale, c'è il riconoscimento ufficiale di Castelli come 'Città della Ceramica Abruzzese'. Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha dichiarato: "Questa norma valorizza il patrimonio artistico e artigianale unico di Castelli in Abruzzo. Le ceramiche prodotte a Castelli sono conservate nei musei più prestigiosi del mondo, e la tradizione ceramista è tramandata di generazione in generazione, anche grazie al ruolo fondamentale svolto dal Liceo Artistico 'Grue'. La ceramica di Castelli attrae migliaia di turisti in Abruzzo, contribuendo in modo significativo all'economia locale, soprattutto durante la Mostra Mercato dell'Artigianato Ceramico di Castelli, riconosciuta come manifestazione di interesse regionale."

In relazione a questa legge, i consiglieri regionali Mauro Febbo e Fabrizio Montepara hanno presentato un emendamento che prevede un contributo di 30.000 euro ciascuno per il Museo Costantino Barbella di Chieti, il Paparella-Treccia di Pescara e la Fondazione Musei Civici di Loreto Aprutino, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il ricco patrimonio artistico e le collezioni di maioliche presenti in questi musei.