Supporto a uffici giudiziari, siglato protocollo tra finanzieri in congedo

È in fase di avvio un progetto promosso dal Presidente della Corte d’Appello dell’Aquila finalizzato all’impiego, previa sottoscrizione di apposito protocollo, di personale del Corpo della G. di F. in quiescenza nelle attività di funzionamento degli Uffici giudiziari per supportarne e migliorarne i servizi.

L’iniziativa, promossa dalla detta A.G. e prontamente condivisa dal Comando Provinciale della G. di F. dell’Aquila, mirerebbe, in particolare, a coadiuvare i servizi di cancelleria, segreteria e ragioneria della locale Corte d’Appello attraverso l’impiego di un’aliquota di finanzieri in congedo appartenenti alle Sezioni A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Sulmona e Avezzano. Ciò evidentemente migliorerà la risposta del Giudice di secondo grado alla domanda di giustizia, in termini di efficacia ed efficienza, con evidenti ricadute positive sul piano socio-economico sull’intera comunità.

Proprio in ragione di tali ultime finalità, la Corte d’Appello ha coinvolto nel progetto la “Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila” che, in ragione delle precipue finalità di promozione socio-economica del territorio, si è resa disponibile ad offrire al personale dell’A.N.F.I. designato un contributo minimo mensile a titolo di rimborso spese per l’attività prestata a favore dell’Ufficio giudiziario.

Il progetto potrebbe costituire un modello di collaborazione replicabile in altri contesti territoriali.