Sussidi Bloccati: L'Appello della CGIL a Regione e INPS per Centinaia di Abruzzesi Senza Supporto

L'appello della CGIL e del Patronato Inca Abruzzo Molise è chiaro e urgente: i pagamenti del Supporto Formazione Lavoro (Sfl) per centinaia di abruzzesi sono stati sospesi da marzo, lasciando molti in una situazione di estrema difficoltà economica. Questo sostegno, che avrebbe dovuto durare 12 mesi, è stato interrotto senza preavviso, generando incertezza e disagio per coloro che dipendono da queste indennità.

Il Sfl, che avrebbe dovuto essere un aiuto per coloro che cercano lavoro, si è trasformato in un ulteriore ostacolo a causa dei ritardi e delle incertezze sui pagamenti mensili. La CGIL chiede un tavolo permanente di confronto con Regione e INPS per monitorare la situazione e trovare una soluzione rapida alle difficoltà che impediscono ai beneficiari di ricevere ciò che spetta loro.

È fondamentale che le istituzioni agiscano tempestivamente per garantire il sostegno necessario a coloro che si trovano in situazioni di forte fragilità sociale ed economica, riducendo l'incertezza e assicurando che i sussidi siano erogati in modo puntuale e regolare.