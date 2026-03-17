Svapo alla cannabis sequestrato, blitz della Finanza tra Sulmona e Alto Sangro

Operazione antidroga della Guardia di Finanza: sequestrati dispositivi con Thc elevato, una denuncia e un arresto tra Sulmona, Castel di Sangro e Roccaraso.

Un’operazione mirata della Guardia di Finanza di Sulmona ha portato al sequestro di dispositivi elettronici per lo svapo contenenti cannabis e all’attivazione di misure giudiziarie nei confronti dei soggetti coinvolti. L’intervento rientra in un più ampio piano di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio abruzzese.

Nel dettaglio, i militari hanno individuato e sequestrato dieci dispositivi di vaporizzazione elettronica contenenti liquidi con una concentrazione di Thc superiore al 70%, valore particolarmente elevato rispetto agli standard comuni. A seguito dei controlli, una persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L’attività, coordinata dal capitano Cecilia Tangredi, è stata sviluppata nell’ambito di un monitoraggio costante del territorio e ha incluso anche una perquisizione domiciliare, che ha permesso di raccogliere ulteriori elementi utili alle indagini. I dispositivi sequestrati riportavano denominazioni commerciali come “pink drink” e “high octane”, elementi che hanno contribuito ad attirare l’attenzione degli investigatori.

Secondo quanto emerso dalle analisi, il contenuto degli inalatori, una volta assunto, avrebbe un effetto potenzialmente equivalente a quello di circa quindici spinelli, evidenziando un elevato livello di concentrazione del principio attivo. La natura e la composizione delle sostanze sono state accertate grazie al supporto tecnico-scientifico di Arpa Abruzzo, che ha effettuato specifiche analisi di laboratorio.

Ulteriori criticità riguardano anche la sicurezza dei dispositivi, risultati privi delle necessarie certificazioni e caratterizzati da componenti elettrici non conformi, oltre che da una provenienza non tracciabile, elemento che ne aumenta la pericolosità.

Parallelamente, i controlli sono stati intensificati anche nell’area dell’Alto Sangro, dove l’elevata presenza di turisti ha portato a rafforzare le attività di prevenzione. In questo contesto, i finanzieri hanno eseguito due perquisizioni nei comuni di Castel di Sangro e Roccaraso, che hanno condotto all’arresto di una persona trovata in possesso di 115 grammi di marijuana, confezionata sottovuoto.

Le operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sulmona, si inseriscono in una strategia più ampia finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti, con particolare attenzione alle nuove modalità di diffusione delle sostanze attraverso dispositivi elettronici.