Sventato Traffico di Droghe a Elice: Carabinieri Smantellano Rocciaforte dello Spaccio

Una roccaforte dello spaccio è stata smantellata ad Elice grazie a un blitz dell'alba condotto dai carabinieri, che hanno eseguito otto misure cautelari. Tre persone sono state arrestate e quattro sono sottoposte all'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza, mentre una persona è soggetta all'obbligo di presentazione. I reati contestati variano dalla tentata estorsione alla detenzione e spaccio continuato in concorso di sostanze stupefacenti e tentata violenza privata.

L'indagine, avviata nell'ottobre 2022 e conclusa ad aprile 2023, ha portato all'arresto di sei persone per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, denunce per lo stesso reato nei confronti di cinque persone e segnalazioni alla Prefettura per violazioni amministrative per cinque individui. Durante l'operazione, sono stati sequestrati circa 14 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, gran parte delle quali nascoste con astuzia in terreni incolti per eludere i controlli.

In una nota dell'Arma, si legge: "Un cospicuo traffico di sostanze stupefacenti gestito ad arte capace di produrre importanti ricchezze ed una vita agiata agli spacciatori, ben inseriti nel tessuto criminale del territorio della provincia di Pescara. Auto di lusso, case con piscina, crociere ed un tenore di vita molto alto."

Il "carisma criminale" di alcuni indagati si è manifestato anche all'interno del carcere di Pescara, dove è stato minacciato un detenuto, arrestato anch'esso nell'ambito delle indagini, per assicurarsi il suo silenzio riguardo alle attività illecite. Quest'ultimo è ritenuto il custode dello stupefacente destinato ad altre piazze di spaccio nelle province di Pescara, Chieti e Teramo.

Secondo i carabinieri, l'abitazione dei principali indagati era stata trasformata in una sorta di quartier generale inespugnabile, da cui controllare i movimenti esterni per eludere i controlli o consegnare stupefacenti in piena sicurezza alla "manovalanza". I giovani incensurati utilizzati come corrieri erano soggetti a minacce qualora fossero stati arrestati o sottoposti a controllo. Gli arrestati sono stati rinchiusi nella Casa circondariale di Pescara.