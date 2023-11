TUTTI I FUMETTI GRATIS del FREE COMIC BOOK DAY ITALIA 2023

Da venerdì 1 a domenica 10 dicembre torna

l’appuntamento annuale che celebra l’arte del fumetto

Panini Comics, Star Comics, Sergio Bonelli Editore e saldaPress propongono 13 albi esclusivi in distribuzione gratuita

nelle oltre 310 fumetterie aderenti all’iniziativa

Giunge all’ottavo anno il Free Comic Book Day Italia, l’appuntamento interamente dedicato all’invito alla lettura del fumetto che permetterà di ricevere, nelle fumetterie aderenti in tutta Italia, albi speciali inediti a distribuzione gratuita scelti dalle principali case editrici di fumetto italiane.

Quest’anno il Free Comic Book Day Italia, la giornata del fumetto gratis, si festeggerà per dieci giorni: fino a esaurimento scorte, le fumetterie che aderiscono all’iniziativa distribuiranno gratuitamente ai lettori un mix di albi inediti, pensati esclusivamente per l’occasione, e preview di volumi in uscita nei prossimi mesi.

Nato negli USA nel 2001 e arrivato per la prima volta nel nostro paese nel 2016, il Free Comic Book Day Italia coinvolge quest’anno 4 tra i principali editori di fumetti in Italia: Panini Comics, Star Comics, Sergio Bonelli Editore e saldaPress. Una partnership, rinnovata di anno in anno, che rafforza un’iniziativa che vede importanti team editoriali in prima linea per la promozione del fumetto e dei suoi autori.

Le proposte del Free Comic Book Day Italia di quest’anno sono: Knight Terrors, Marvel’s Voices 2023, A Vicious Circle, Make The Exorcist Fall In Love e Dal Mondo di Topolino: Zio Paperone e la Lampada Bisestile / Topolino fuori dai radar (Panini Comics); X6 – Crucisix, Marriagetoxin, Kaiju Girl Caramelise, Sin City, #Justkilling (Star Comics); GEA (Sergio Bonelli Editore); Damn Them All e Se la mia idol preferita arrivasse al Budokan, morirei (saldaPress).

“Anche in questo 2023 Panini arriva puntuale all’appuntamento del Free Comic Book Day Italia e presenta cinque imperdibili albi gratuiti, di cui due – quello Marvel e quello DC – con contenuto inedito e che non verrà proposto in formato comic book se non in questa veste” commenta Marco Marcello Lupoi (Direttore Editoriale Panini Comics). “Inoltre, tre albi che fanno da preview ad appuntamenti imperdibili in arrivo, come la nuova miniserie disegnata da Lee Bermejo, i nuovi capolavori di Topolino (con tre tavole inedite ed esclusive per questo fascicolo), e l’esordio di uno shonen che vi conquisterà. Mentre Panini Comics entra nel suo trentesimo anno di vita, ancora una volta sosteniamo le fumetterie con questo grande evento promozionale!”.

"Anche quest'anno siamo felicissimi di partecipare al Free Comic Book Day Italia, un'iniziativa che mette al centro le fumetterie e riafferma il loro ruolo di luoghi d'incontro e di scoperta per appassionati di ogni tipo. Proprio per questo, le anteprime Star Comics saranno rivolte a un vasto pubblico: presenteremo X6 - Crucisix, manga per lettori maturi in cerca di emozioni "forti"; Marriagetoxin, con il suo connubio di romanticismo e azione mozzafiato; e poi il dolcissimo Kaiju Girl Caramelise. Anche gli appassionati di fumetto occidentale avranno pane per i loro denti: #JustKilling è l'ultimo progetto di Giacomo “Keison” Bevilacqua, in collaborazione con altri talentuosi autori; dulcis in fundo, sarà parte dell'iniziativa anche la prossima opera targata Star Comics del maestro Frank Miller: il capolavoro noir Sin City." così Claudia Bovini, Direttore Editoriale di Star Comics.

“Sergio Bonelli Editore è felice di rinnovare la sua partecipazione alla nuova edizione del Free Comic Book Day Italia” afferma Michele Masiero, Direttore Editoriale della “fabbrica dei sogni" di via Buonarroti. “Quest'anno saremo presenti con il numero zero di Gea, la serie nata nel 1999 dalla penna di Luca Enoch e riproposta in un nuovo formato da primavera 2024. Gea è un’adolescente iperdinamica e rockettara ma anche un BALUARDO: un vigilante con la delicata missione di proteggere il mondo dalle intrusioni di esseri alieni provenienti da altri piani dell’esistenza.”

Andrea G. Ciccarelli, Direttore Editoriale di saldaPress, aggiunge: "L'iniziativa del Free Comic Book Day si rinnova anche quest'anno e ci fa sempre piacere poter proporre ai lettori un piccolo assaggio dei fumetti saldaPress in uscita nei prossimi mesi. Quest'anno con il comics Damn Them All e il manga Se la mia Idol preferita arrivasse al Budokan, morirei – entrambi inizi di serie – i temi trattati sono molto diversi e, proprio per questo, credo molto rappresentativi dell'allargamento della proposta editoriale intrapresa dalla casa editrice negli ultimi anni”.

Sono oltre 310 le fumetterie che aderiscono al Free Comic Book Day Italia, pronte ad accogliere nei 10 giorni dell’iniziativa vecchi e nuovi lettori. Di anno in anno, il successo del Free Comic Book Day Italia lo rende un appuntamento fisso da segnare in calendario: un modo per i lettori di fumetti affezionati di leggere grandi anteprime e, per le fumetterie, di attirare i curiosi che vogliono scoprire (o riscoprire) la nona arte. La lista completa delle fumetterie aderenti è consultabile sul numero 387 del mensile di informazione per fumetterie Anteprima.





GLI ALBI SPECIALI DEL FREE COMIC BOOK DAY ITALIA 2023

PANINI COMICS

KNIGHT TERRORS PROLOGO

Quali sono le paure dei più grandi eroi della Terra e dei loro avversari? E chi è Insomnia, il criminale misterioso che sta per gettare l’umanità in un abisso di incubi? Lo scopriremo in Knight Terrors, il nuovo travolgente evento di Joshua Williamson che omaggia e reinventa la grande tradizione horror targata DC! A introdurre i lettori in questa saga è Robin, protagonista di una storia breve che lo porrà di fronte ai fantasmi del suo passato.

MARVEL’S VOICES 2023

Nell’albo Marvel’s Voices per il Free Comic Book Day Italia 2023, nuovi eroi e nuove eroine si fanno largo nell’Universo Marvel con storie inedite. Volti che rappresentano “il mondo fuori dalla finestra” e che si sono imposti nel cuore dei Marvel-fan... come Ironheart e Ms. Marvel, protagonista di una storia scritta da Sabir Pirzada (sceneggiatore della serie TV di Kamala!) Inoltre, questo viaggio tra le diverse “voci” del Marvel Universe si completa con veterani come Shang-Chi e Monica “Spectrum” Rambeau!

A VICIOUS CIRCLE 1 - PREVIEW

Shawn Thacker ha un segreto: tiene il proprio nemico imprigionato nella propria cantina. I due uomini condividono uno spaventoso destino: ogni vita che tolgono li condanna a vagare attraverso il tempo e lo spazio in un ciclo infinito di violenza e vendetta, perpetuando uno scontro titanico che va avanti da milioni di anni per alterare il corso della storia. A Vicious Circle è uno dei fumetti americani più ambiziosi degli ultimi anni, un tour de force di storia e disegni!

MAKE THE EXORCIST FALL IN LOVE 1 - PREVIEW

Ambientazione contemporanea, anno 2022. Una guerra santa in corso. L’esorcista più forte scelto da Dio è un ragazzo di soli sedici anni costretto sin da piccolo a rinunciare all’amore e a qualsiasi gioia terrena, per conservare il potere di sconfiggere Satana. Ma cosa si può definire veramente peccato? E qual è il peccato più grave? Si troverà a confrontarsi con questo dilemma cruciale, mentre affronterà la tentazione più grande che Satana possa inviargli.

DAL MONDO DI TOPOLINO: ZIO PAPERONE E LA LAMPADA BISESTILE / TOPOLINO FUORI DAI RADAR - PREVIEW

Le prime tavole di due grandi storie che appariranno su Topolino. La prima è la storia di Natale Zio Paperone e la lampada bisestile, scritta da Marco Nucci e disegnata da Stefano Intini, che sarà pubblicata a partire da Topolino 3550 del 6 dicembre, qui con un prequel di 3 tavole inedite ed esclusive solo per questo albetto, realizzate da Nucci e Federico Butticè. La seconda storia, Topolino fuori dai radar, è un giallo pieno di umorismo e tensione, scritto da Tito Faraci e disegnato da Casty, in uscita su Topolino 3554 del 3 gennaio 2024.

STAR COMICS

X6 – CRUCISIX - PREVIEW

La vita di Shun Uruma si può riassumere in una sola parola: inferno. Il ragazzo è sottoposto ogni giorno ad atti di bullismo e torture, finché i cinque aguzzini che lo trattano come una cavia portano la situazione alle estreme conseguenze. Devastato, sotto la guida del nonno – ex membro di un’unità militare segreta – Shun diventa una macchina spietata in cerca di vendetta.

MARRIAGETOXIN - PREVIEW

Gero è il successore di una famiglia di sicari, addestrato sin da piccolo a perfezionare tecniche di assassinio. Coinvolto in affari loschi e impacciato con le donne, è convinto che il matrimonio non faccia per lui. Se non riuscirà a generare un erede, però, questo compito ricadrà sulla sua adorata sorella minore! Il caso vuole che la vittima di una delle sue missioni sia Kinosaki, artista della truffa matrimoniale...

KAIJU GIRL CARAMELISE - PREVIEW

La vita scolastica di Kuroe Akaishi è tutt'altro che facile a causa di una misteriosa malattia che, quando la ragazza prova forti emozioni, trasforma senza preavviso parti del suo corpo rendendola una specie di kaiju. Isolata dalla classe, un giorno Kuroe si accorge di aver attirato l'attenzione di Arata Minami, uno degli studenti più popolari della scuola!

SIN CITY - PREVIEW

Basin City è universalmente nota con il soprannome di “Sin City”, la città del peccato dove tutto è lecito. Un covo di vizi, criminalità e corruzione, popolato da ogni sorta di feccia della società e individui senza scrupoli. Il leggendario Frank Miller diventa il cantastorie di questa bolgia infernale e ne esplora gli angoli più reconditi. Ritorna in una nuova edizione Sin City, il fumetto noir per antonomasia, da cui sono stati tratti due film di successo: una lettura obbligata.

#JUSTKILLING - PREVIEW

Nei meandri del deep web esiste un social network in cui gli utenti sono... dei serial killer. Gli iscritti possono partecipare a una challenge che, con regole molto rigide, può portare al risultato più ambito: acquisire l'immunità permanente... Un'appassionante survival story firmata Giacomo Bevilacqua e Giulio A. Gualtieri, con i disegni del talentuoso Vincenzo Puglia.

SERGIO BONELLI EDITORE

GEA - PREVIEW

Un’edizione tutta nuova per il capolavoro di Luca Enoch. GEA, l’adolescente iperattiva, fotofobica, rockettara (o aspirante tale) che nasconde un grande segreto: lei è un BALUARDO, ed è pronta a proteggere il mondo dalle intrusioni di esseri alieni provenienti da altri piani di esistenza! Le avventure della bionda eroina e del suo inseparabile famiglio Cagliostro saranno presto disponibili in un nuovo formato in stile manga, in 9 imperdibili volumi.

SALDAPRESS

DAMN THEM ALL - PREVIEW

Ellie “Bloody El” Hawthorn svolge una professione tutt’altro che comune: è un’occultista privata che indaga su casi sovrannaturali. Lo sceneggiatore Simon Spurrier e l’inimitabile disegnatore di The Walking Dead, Charlie Adlard, firmano il volume inaugurale di Damn Them All, una nuova serie horror che rivisita la figura del detective dell’occulto, in una chiave completamente nuova e con una buona dose di terrore e ironia.

SE LA MIA IDOL PREFERITA ARRIVASSE AL BUDOKAN, MORIREI - PREVIEW

Eripiyo è un’appassionata di musica e ha un unico desiderio: vedere il suo gruppo pop underground preferito, le ChamJam, salire sul grande palco del Budokan, il mitico palazzetto di Tokyo. Con questa serie seinen, la mangaka Auri Hirao ci porta nel mondo assurdo e colorato delle idol e del loro fandom. Una storia curiosa e divertente di grandissimo successo in Giappone, adattata in anime e in serie tv live action.