Tajani, bene ingressi in FI, Ministro all'Aquila, ok Santangelo e Marcozzi

Non consentiremo a nessuno di entrare a casa nostra a rubate l'argenteria", così Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, all'Aquila.

"Siamo impermeabili e si sbaglia chi pensa di venire a fare razzie dentro a Forza Italia, siamo pronti ad accogliere nuovi ingressi, i delusi del Ms5 e del Pd in, ma anche i civici, ma non generali senza truppe che cercano seggi che non trovano altrove. In Forza Italia non entra nessun per comandare". Ma il Ministro non spiega le sibilline affermazioni e evita la risposta con la locuzione latina: "intelligenti pauca", chi sa intendere, poche (parole bastano).

Tajani ha raggiunto L'Aquila, insieme al segretario regionale del Partito Nazario Pagano per accogliere l'ingresso in Forza Italia di due esponenti del consiglio regionale: Sara Marcozzi ex Movimento 5 Stelle e Roberto Santangelo, lista civica di centro destra, vice presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo e presidente del consiglio comunale dell'Aquila.