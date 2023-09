Tamponamento su Scuolabus: Nessun Ferito tra i Bambini a Bordo

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina poco dopo le 8 a Lanciano, lungo la Statale 84, in località Torre Sansone, ma fortunatamente non ha causato feriti tra i bambini a bordo del veicolo coinvolto. L'incidente è stato causato da un'auto Volkswagen Polo che ha tamponato lo scuolabus, il quale era fermo lungo il bordo della carreggiata per consentire a un bambino di salire a bordo.

La collisione ha interessato l'angolo posteriore sinistro dello scuolabus, ma non è riuscita a fermare l'auto tamponante, che ha proseguito attraverso la carreggiata e ha finito la sua corsa contro un ulivo nelle vicinanze.

Fortunatamente, sia la conducente dello scuolabus che i bambini a bordo sono risultati illesi dall'incidente. La Polizia locale di Lanciano è intervenuta sul luogo dell'incidente per le necessarie operazioni di gestione della situazione.