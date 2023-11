Tamponamento sull'A25: Coinvolto in un Incidente, Trovati 2 Chili di Hashish e Patente Sospesa

Nella serata di ieri lungo l'autostrada A25 in direzione Pescara, un giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato coinvolto in un tamponamento, durante il quale è emerso che stava trasportando due chili di hashish nel veicolo. L'incidente ha attirato l'attenzione della polizia stradale, che è intervenuta per gestire la situazione.

Il conducente coinvolto nell'incidente, durante le procedure standard, ha mostrato segni di agitazione e preoccupazione riguardo alla destinazione del veicolo danneggiato. Verifiche ulteriori hanno rivelato che il giovane aveva la patente di guida sospesa e aveva già precedenti segnalazioni alle autorità.

Approfondendo ulteriormente l'indagine sulla sua posizione giuridica e sul veicolo, gli agenti hanno scoperto un considerevole quantitativo di hashish nascosto in una busta per la spesa sotto il sedile anteriore dell'auto. La scoperta ha portato all'arresto del giovane, che è stato coinvolto sia nell'incidente che nel traffico di stupefacenti.