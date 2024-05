Tari Aumenta del 5% Prima delle Elezioni: Scoppia la Polemica

Il consiglio comunale di Montesilvano ha approvato un aumento del 5% sulla tassa dei rifiuti (Tari) per tutte le utenze, da pagare in cinque rate tra agosto e dicembre 2024. La decisione, presa durante l'ultima seduta prima delle elezioni dell'8 e 9 giugno, ha scatenato forti reazioni politiche.

L’assessore Valentina Di Felice ha giustificato l'aumento come un adeguamento inevitabile agli incrementi Istat degli ultimi anni. "Ci vede terminare il mandato con un bilancio in ottima salute", ha dichiarato Di Felice.

Il gettito complessivo della Tari per il 2024 è stimato in circa 11,48 milioni di euro, che graveranno su circa 28mila utenze domestiche e non domestiche. Tuttavia, l'opposizione, composta da Pd e M5S, ha criticato non solo l'aumento, ma anche il tempismo della decisione.

Enzo Fidanza (Pd) ha dichiarato: "Questo è un atto di presunzione politica perché state decidendo per il futuro come se foste già certi di vincere". I colleghi di partito Antonio e Romina Di Costanzo hanno sottolineato la mancata estensione del servizio porta a porta, che ha contribuito alla perdita della Bandiera Blu per la città. Anche i rappresentanti del M5S, Gabriele Straccini e Gianni Bucci, hanno espresso il loro disappunto, con quest'ultimo che ha aggiunto: "I cittadini si aspettavano l’aumento del porta a porta e invece si ritrovano l’aumento delle bollette".

Il sindaco Ottavio De Martinis ha replicato che rinviare la decisione avrebbe comportato ritardi nell’invio dei bollettini e una diminuzione delle rate disponibili per i contribuenti. "Riteniamo di aver preso una decisione che, proprio perché a ridosso delle elezioni, dimostra una grande onestà intellettuale", ha affermato De Martinis.

Sia il sindaco che il suo vice, Paolo Cilli, hanno assicurato che nel prossimo bando per la gestione dei rifiuti ci sarà spazio per una maggiore copertura del servizio porta a porta, attualmente limitato a causa di un contratto ereditato dal passato.