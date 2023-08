Tasse, da Lunedì Ripartono con 148 Versamenti

Le responsabilità fiscali non fanno pausa, con ben 148 versamenti in programma a partire da lunedì: ecco i principali impegni da non trascurare.

Nel panorama delle scadenze fiscali di agosto, ci sono appuntamenti mensili o in relazione al mese corrente che sono stati influenzati dalla sospensione di adempimenti e pagamenti programmati tra l'1 e il 20. Ai contribuenti è stata concessa l'opportunità di eseguire questi pagamenti senza subire ulteriori penalizzazioni entro il 20, ma poiché quest'ultimo è un giorno di domenica, il termine finale si sposta inevitabilmente a lunedì 21.

Tra le scadenze di rilievo, spicca quella dell'Iva per coloro che hanno adottato il regime trimestrale. Essi sono chiamati a versare l'imposta relativa al secondo trimestre del 2023 con un incremento dell'1%. Inoltre, l'Iva richiederà l'attenzione anche dei contribuenti che la versano mensilmente, per il calcolo e il pagamento dell'imposta relativa a luglio.

Per chi ha scelto di rateizzare le imposte dirette, vi sono diverse scadenze da non sottovalutare. Queste includono l'Irpef, le addizionali, l'Ires, l'Irap e la cedolare secca. Inoltre, è essenziale tenere sotto controllo i versamenti di ritenute e contributi per i lavoratori dipendenti e autonomi.

Per i sostituti d'imposta, è previsto un considerevole numero di versamenti di ritenute alla fonte relative al mese precedente. Questi spaziano dalle ritenute su interessi e redditi di capitale a quelle riguardanti premi e vincite.

La scadenza del 21 agosto riguarda anche i versamenti Inps per artigiani e commercianti. Essi dovranno effettuare il secondo pagamento dei contributi fissi, con aliquote del 24% per gli artigiani titolari e coadiuvanti di età superiore a 21 anni, e del 24,48% per i commercianti. Per i collaboratori con età inferiore ai 21 anni, le aliquote sono rispettivamente del 23,25% per gli artigiani e del 24,73% per i commercianti.

Tra gli adempimenti contabili di rilievo vi è quello concernente le associazioni sportive dilettantistiche, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le pro-loco. A queste viene richiesto di registrare gli importi dei corrispettivi e qualsiasi provento derivante da attività commerciali relativi al mese precedente.