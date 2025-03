Tasse, la Frase Shock: "Hanno chinato la testa di fronte alla prepotenza di Marsilio"

M5S denuncia: riduzione IRPEF minima per redditi bassi, aumenti significativi per il ceto medio; Marsilio accusato di ingannare gli abruzzesi.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha recentemente annunciato una riduzione dell'aliquota IRPEF per i redditi fino a 28.000 euro, passando dall'1,73% all'1,63%. Tuttavia, questa riduzione si traduce in un risparmio di circa 1 euro al mese, ovvero 12 euro all'anno, una cifra che molti considerano irrisoria. ​Rete8

Il Movimento 5 Stelle (M5S) ha duramente criticato questa manovra, definendola un "grande bluff". Secondo il consigliere regionale Francesco Taglieri, mentre il risparmio per i redditi più bassi è minimo, gli aumenti colpiranno significativamente i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro, interessando categorie come insegnanti, infermieri, carabinieri, poliziotti, vigili del fuoco e altre forze dell'ordine.

Taglieri ha dichiarato: "Marsilio racconta agli abruzzesi di abbassare le tasse, ma la realtà è ben diversa: il primo scaglione IRPEF subirà un taglio minimo... una riduzione irrisoria che non basta nemmeno a coprire il costo di un caffè al mese."

Inoltre, il senatore Michele Fina ha criticato la gestione della sanità regionale, sottolineando che l'aumento delle tasse andrà a colpire duramente i cittadini già in difficoltà.

Di fronte a queste critiche, il presidente Marsilio ha risposto presentando delle slide illustrative, affermando che sette abruzzesi su dieci pagheranno meno tasse o non subiranno aumenti grazie alla riforma dell'IRPEF regionale.

Tuttavia, le polemiche non si placano. L'ex assessore regionale Silvio Paolucci ha definito la manovra una "stangata sul ceto medio", accusando l'amministrazione di aver aumentato il deficit e i debiti della sanità abruzzese, costringendo ora i cittadini a sopportare il peso delle scelte politiche sbagliate.

In conclusione, mentre l'amministrazione regionale sostiene che la riforma dell'IRPEF porterà benefici alla maggior parte dei cittadini, le opposizioni denunciano un aggravio fiscale per il ceto medio e una gestione inefficace delle risorse pubbliche. La questione resta al centro del dibattito politico abruzzese, con i cittadini in attesa di chiarimenti e soluzioni concrete.