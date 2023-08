Telemarketing Selvaggio: Il Registro delle Opposizioni Inutile, Fioccano le Multe

Più di un anno dopo il suo lancio il 27 luglio 2022, il registro pubblico delle opposizioni contro il telemarketing selvaggio sembra aver prodotto risultati insoddisfacenti, mentre le multe da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) si moltiplicano. Attualmente, il registro vanta ben 28 milioni di iscrizioni, su una platea di 100 milioni di potenziali numeri, rappresentativi delle sim card attive in Italia e delle utenze fisse.

Tuttavia, nonostante l'alto numero di iscrizioni, gli utenti continuano a subire un'ondata di telefonate indesiderate, con una media che oscilla tra 5 e 8 chiamate a settimana. Questo problema è stato rilevato dall'associazione dei consumatori Assoutenti.

Secondo l'Agcom, l'organismo di regolamentazione delle comunicazioni, il Registro delle Opposizioni sta effettivamente funzionando, anche se forse troppo bene. Il commissario Agcom, Massimiliano Capitanio, ha affermato che il registro sta agendo come una barriera efficace contro il telemarketing legittimo, ma sta spingendo alcuni operatori a ricorrere a pratiche illegali come il "cli spoofing", che consiste nell'alterare il numero di chiamata per eludere le restrizioni. In risposta, Capitanio ha sottolineato la necessità di leggi più moderne e specifiche per contrastare queste nuove sfide, in particolare per filtrare le chiamate provenienti dall'estero.

Recentemente, l'Agcom ha adottato un Codice di Condotta per i call center, finalizzato a contrastare il teleselling illegale e aggressivo. Inoltre, l'Autorità ha inflitto multe a due società responsabili di telefonate moleste, ciascuna delle quali è stata sanzionata con 200.000 euro. Nonostante ciò, i consumatori ritengono che questa cifra sia ancora troppo bassa per scoraggiare tali pratiche.

I dati indicano che il 60% delle telefonate indesiderate riguarda proposte di forniture energetiche, mentre il 25% è associato a chiamate provenienti da società di telefonia fissa e mobile. Le telefonate che promuovono investimenti online costituiscono il 15% del totale.

Il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, ha sottolineato che il telemarketing selvaggio non danneggia solo gli utenti, ma compromette anche gli operatori che rispettano le normative sulla privacy. Pertanto, ha invitato il governo a modificare urgentemente la normativa, introducendo un sistema "Opt-in" simile a quello adottato in altri paesi, come l'Olanda. In tale sistema, solo coloro che si iscrivono al Registro esprimono un consenso esplicito al telemarketing e possono quindi ricevere telefonate commerciali. Truzzi ha anche chiesto sanzioni più severe per coloro che violano le regole.