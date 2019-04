Temperature in rialzo in settimana. Verso gradevoli tepori primaverili

Presto la 'goccia fredda' nord europea, con il suo tempo instabile e clima in molti casi autunnale di inizio settimana sarà solo un ricordo. Già da martedì infatti la pressione tornerà ad aumentare e con essa anche gli spazi soleggiati. La depressione fredda si sarà spostata sui Balcani e sull'Italia il tempo tornerà a farsi più primaverile, seppur con le insidie pomeridiane che lungo le zone montuose spesso sono la consuetudine. Le temperature dunque torneranno ad salire già dal pomeriggio di martedì, con i valori massimi che fino a metà settimana si raggiungeranno al Nord. Successivamente un aumento più apprezzabile interesserà anche il Sud.

MARTEDÌ.

Mattinata ancora un po' fresca, ereditata dalla goccia fredda appena trasferitasi sui Balcani, con minime tra 6 e 9° al Nord, tra 6 e 10° al Centro, tra 9 e 12° al Sud, superiori in Sicilia. Già nel pomeriggio le schiarite favoriranno un rialzo termico, almeno fino a quando non si innescheranno i temporali diurni a partire dalle zone appenniniche. Al Nord si raggiungeranno valori tra 20 e 23°, qualcosa in meno sull'estremo Nordest. Al Centro tra 16 e 19°, al Sud tra 15 e 18°.

MERCOLEDÌ PRIMO MAGGIO.

Proseguirà il trend al rialzo delle temperature, che riguarderà anche i valori minimi, con 7 e 10° al Nord, tra 7 e 12° al Centro, tra 10 e 13° al Sud. Massime anch'esse in ulteriore lieve rialzo su tutta Italia con valori tra 21 e 24° al Nord, qualche grado in meno lungo l'Adriatico, tra 17 e 21° al Centro, tra 16 e 19° al Sud.

GIOVEDÌ.

Un certo deterioramento del tempo al Nord provocherà un lieve calo delle temperature nei valori massimi, compresi mediamente tra 19 e 23°C, mentre al Centro-Sud proseguirà l'aumento con valori generalmente tra 18 e 21°.