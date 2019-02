Temperature sopra la media fino a domenica, da lunedì torna perturbazione

Saranno in realtà poche le variazioni fino alla fine della settimana, con l'alta pressione distesa lungo i meridiani che proteggerà le latitudini meridionali europee, compresa l'Italia, in condizioni termiche tutto sommato miti e gradevoli, specie al Centro-Sud.

In questo lasso di tempo i valori termici riusciranno a far registrare anche alcuni lievi aumenti rispetto alle condizioni che precedono l'imminente fine settimana, ma qualcosa inizierà a cambiare già nel corso di domenica.

L'alta pressione infatti subirà un attacco ad opera di una perturbazione atlantica che determinerà un graduale peggioramento al Nord e su parte del Tirreno, con conseguente calo delle temperature massime.

Al suo seguito, da lunedì, irromperanno correnti fredde nord atlantiche responsabili di una rinfrescata più generalizzata, specie al Sud e sulle adriatiche.



VENERDì, Valori minimi un po' 'freschi' solo al Nord e parte del Centro, per la presenza di inversioni termiche ancora piuttosto marcate che porteranno la colonnina intorno allo zero sulla Val Padana, tra 2 e 6° al Centro. Alba più mite al Sud con valori tra 5 e 12°.

Pomeriggio gradevole con valori sui 9/12° al Nord, 10/14° al Centro-Sud e punte di 16° in Sardegna.



SABATO, Minime pressoché invariate rispetto alle 24 ore precedenti, massime che invece potranno far registrare lievi aumenti grazie al temporaneo richiamo più mite meridionale che precede l'avvicinamento della perturbazione di domenica. Valori tra 9 e 12° al Nord, tra 10 e 15° al Centro e in Sardegna, tra 12 e 14° al Sud.

DOMENICA, Tendono ad aumentare anche le minime per una maggior copertura al Nord e sulle tirreniche, ma per lo stesso motivo inizieranno a calare le massime a partire dal Nord, dove sono attesi valori diurni sui 6/10° (superiori in Romagna), mentre al Centro-Sud continueranno ad oscillare tra 12 e 16°.

TENDENZA NUOVA SETTIMANA.

Veloce passaggio della perturbazione da nordovest verso sudest lungo lo Stivale lunedì, seguita dall'ingresso di correnti più fresche nord atlantiche che determineranno un calo delle temperature, specie al Sud e sulle regioni adriatiche.