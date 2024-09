Tempeste in Abruzzo: fulmine danneggia tetto della chiesa a Montepagano

Maltempo e danni significativi in Abruzzo: la chiesa di Montepagano colpita da un fulmine durante un violento temporale.

Le forti piogge e i temporali hanno colpito con intensità l'Abruzzo, causando gravi disagi e danni in tutta la regione. In particolare, la fascia costiera ha subito pesanti conseguenze. A Pescara, la città è stata paralizzata dalla pioggia torrenziale che ha rapidamente allagato le strade, provocando un caos nella circolazione. Per far fronte all’emergenza, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC).

I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in numerosi casi di allagamenti e di rami caduti sulle carreggiate. Anche i vigili urbani hanno lavorato senza sosta per ripristinare la viabilità, con particolare attenzione alla zona del ponte Capacchietti, che ha subito gravi disagi.

Un evento particolarmente drammatico si è verificato sulla collina di Montepagano, frazione di Roseto degli Abruzzi, dove un fulmine ha colpito violentemente il tetto della chiesa locale. Il potente scarica elettrico ha causato il distacco di parte della copertura, con i frammenti che sono caduti all'interno dell’edificio sacro. Fortunatamente, non si trovava nessuno all’interno al momento del fulmine, evitando così incidenti con lesioni.

I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l'area e hanno disposto la transennatura della zona circostante per evitare ulteriori rischi per i residenti. Le autorità stanno ora eseguendo una valutazione approfondita dei danni e pianificando gli interventi necessari per ripristinare la sicurezza e la funzionalità della struttura ecclesiastica.

Questo evento sottolinea l’intensità e l’impatto del maltempo che ha colpito la regione, mettendo in luce la necessità di una continua attenzione alle condizioni meteo e alla preparazione per affrontare tali emergenze. La comunità locale, già alle prese con le conseguenze dei temporali, dovrà ora far fronte anche ai danni significativi apportati a luoghi di valore storico e culturale, come la chiesa di Montepagano.

Le autorità e i servizi di emergenza rimangono in allerta per gestire ulteriori sviluppi e per garantire la sicurezza della popolazione durante questo periodo di maltempo intenso.